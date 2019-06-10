.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Во вторник рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 июня 2019 года 19:43
Во вторник рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка - ГК "ФИНАМ"
"Рынки продолжают отыгрывать возможное смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками; инвесторы, в свою очередь, по-прежнему рассчитывают на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином, которая, по их мнению, может состояться "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня, - отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. - Ранее Белый дом сообщил, что ряд китайских товаров, экспортируемых в США, не будут подлежать повышению пошлин до 15 июня. Таким образом, на старте недели сложился достаточно позитивный новостной фон, который может способствовать дальнейшему подъему на мировых финансовых площадках. Сегодня российский фондовый рынок завершил торги в умеренно-позитивном ключе. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,48%, закрывшись на отметке 2742.59 пунктов. В лидерах роста - акции РусГидро (+3,64%) и ОГК-2 (+2,12%), в аутсайдерах - бумаги Акрона (- 2,24%) и Мечела (- 1,90%). Индекс РТС вырос на 0,73%. В настоящий момент локальные поддержки в фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 130000 и 128000 п. Сопротивление - 131500 пунктов. Завтра рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка, которые в рамках дивидендного гэпа могут опуститься к отметке 232 рублей за бумагу".
.
Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК
.
10 июня 2019 года 16:57
"Сырьевые рынки на фоне пессимистичных данных из США и, как следствие, падения доллара показали разнонаправленное движение на прошлой неделе: нефть умеренно скорректировалась, золото подорожало. За неделю нефть сорта Brent снизилась на 1,9%. Однако уже в пятницу нефтяные котировки стали... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:46
"ТМК отложила SPO 59,4% TMK-Artrom из-за более низкой, чем ожидалось, оценки компании. ТМК не планирует продавать европейский актив и собирается сохранить контролирующую долю. Об отсрочке вторичного размещения 59,4% европейского дивизиона уже сообщалось в начале мая. Менеджмент не предоставил... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:36
Горнодобывающая компания GeoProMining (GPM) начала сбор заявок на 5-летние еврооблигации на $300 млн, ориентир ставки купона – 8,0%, что выглядит непривлекательно, учитывая высокие риски, отмечается в обзоре аналитиков БКС Глобал Маркетс. "Мы считаем низкую долговую нагрузку, диверсифицированный... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:01
"Сегодня рано утром котировки августовских фьючерсов Брент поднялись до $64/барр. на фоне сообщений о сделке США и Мексики (Мехико согласился пересмотреть миграционную политику и привлечь силы безопасности для ограничения потока нелегальных мигрантов из Центральной Америки). Это позволит избежать... читать дальше
.10 июня 2019 года 14:46
"Оптимизм инвесторов в отношении золота сошел на нет поздним вечером в пятницу, когда Дональд Трамп объявил, что отложит введение пошлин на импорт товаров из Мексики, которые предполагалось постепенно повысить с 5% до 25%. Это решение было принято после того, как Мексика согласилась ужесточить... читать дальше
.10 июня 2019 года 12:54
Потенциал роста котировок еврооблигаций, обусловленный смягчением риторики ФРС, может быть уже исчерпан - Уралсиб
"Суверенные евробонды РФ на прошлой неделе показали отличные результаты, котировки росли каждый день. В пятницу основная часть роста пришлась на вторую половину дня, когда доходность UST10 резко упала до отметки 2,05% после публикации слабого отчета по рынку труда в США. Впрочем, затем часть... читать дальше
.10 июня 2019 года 11:55
"Две недели устойчивого роста, последняя из которых дала наилучшую прибавку за два месяца, создали нужду в консолидации, особенно учитывая вышеупомянутую неспособность пробить область сопротивления между 1365 и 1390 долл. США за унцию золота. Мы сохраняем убеждение, что динамика глобального... читать дальше
.10 июня 2019 года 11:00
"Накануне стало известно, что президент США Д. Трамп решил отложить введение тарифов на импортные товары из Мексики на фоне успешных переговоров между двумя странами. В результате мексиканская валюта укрепилась на более чем 2,5% по отношению к доллару США, фактически вернувшись на уровни до угрозы... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:37
На нефтяном рынке наблюдается "потепление" сентимента на фоне быстрого достижения компромисса в конфликте США и Мексики, а также позитивных заявлений от Саудовской Аравии по поводу перспектив сделки ОПЕК+ во II полугодии 2019 г., констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:35
"Нефть возвращается к корреляции с индексами США и все больше отдаляется от 60 долларов за баррель Brent. Согласно сообщению министра энергетики Саудовской Аравии, соглашение ОПЕК+ необходимо продлить на ближайшем заседании, которое состоится в начале июля. Ключевое решение, на наш взгляд, будет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.