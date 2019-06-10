БКС снизил рейтинг ADR "Газпрома" до "держать" в связи с ростом котировок

"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром