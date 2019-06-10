Отчетность "Татнефти" будет позитивно воспринята рынком - Газпромбанк

"Отчетность "Татнефти" будет позитивно воспринята рынком", - говорится в обзоре Газпромбанка.

"В пятницу "Татнефть" опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 1К19. Результаты оказались в рамках консенсуса рынка в части выручки, но при этом существенно превысили рыночные ожидания в части EBITDA и чистой прибыли.

Валовая выручка "Татнефти" в 1К19 снизилась на ~9% кв/кв до 249 млрд руб. (3,8 млрд долл.) на фоне слабой ценовой конъюнктуры (средняя цена нефти Brent в 1К19 была ниже на 7% кв/кв), а также сокращения объемов экспорта нефти и продаж нефтепродуктов.

Благодаря значительному снижению операционных затрат (-20% кв/кв) EBITDA "Татнефти", по нашим оценкам, выросла на ~17% кв/кв до 85 млрд руб. (1,3 млрд долл.), что выше консенсус-прогноза на ~7%. Рентабельность по EBITDA улучшилась с 27% в 4К18 до 34%.

Поддержку финансовому результату оказало также снижение убытков от обесценения: чистая прибыль акционерам увеличилась на ~59% кв/кв до 60 млрд руб. (0,9 млрд долл.).

Снижение капитальных затрат на 37% кв/кв до 19 млрд руб. (292 млн долл.) привело к росту свободного денежного потока (СДП) с 34 млрд руб. в 4К18 до 42 млрд руб. (630 млн долл.). СДП за 1К19 составляет 27% СДП за 2018 г., что позитивно для ожиданий по дивидендам, учитывая намерение "Татнефти" направлять весь СДП на дивиденды.

Чистый долг компании остается отрицательным (-1,1 млрд долл.). Краткосрочный долг составил 178 млн долл. по сравнению с балансом денежных средств и их эквивалентов в 1,4 млрд долл.

Мы полагаем, что отчетность "Татнефти" будет позитивно воспринята рынком: результаты компании в целом превысили консенсус, а рост СДП может оказать позитивное влияние на ожидания по дивидендам", - отмечают аналитики Газпромбанка.