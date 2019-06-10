Рынок золота переживает высокую волатильность - Sberbank CIB

"Оптимизм инвесторов в отношении золота сошел на нет поздним вечером в пятницу, когда Дональд Трамп объявил, что отложит введение пошлин на импорт товаров из Мексики, которые предполагалось постепенно повысить с 5% до 25%. Это решение было принято после того, как Мексика согласилась ужесточить меры против миграции, а также выразила готовность покупать сельскохозяйственную продукцию из США. На деэскалации рисков торгового конфликта США и Мексики золото резко стало снижаться в цене уже и потеряло почти $20. Сегодня утром цены находятся в диапазоне $1 326-1 330 за унцию. Мы ожидаем консолидации на текущих уровнях в течение дня. В случае повышения интереса к рискованным активам и ослабления доллара США после открытия американских площадок цены на золото могут оказаться под дополнительным давлением и опуститься до $1 320 за унцию", - отмечает аналитик Sberbank CIB Мария Красникова.