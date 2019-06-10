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10 июня 2019 года 14:46
Рынок золота переживает высокую волатильность - Sberbank CIB
"Оптимизм инвесторов в отношении золота сошел на нет поздним вечером в пятницу, когда Дональд Трамп объявил, что отложит введение пошлин на импорт товаров из Мексики, которые предполагалось постепенно повысить с 5% до 25%. Это решение было принято после того, как Мексика согласилась ужесточить меры против миграции, а также выразила готовность покупать сельскохозяйственную продукцию из США. На деэскалации рисков торгового конфликта США и Мексики золото резко стало снижаться в цене уже и потеряло почти $20. Сегодня утром цены находятся в диапазоне $1 326-1 330 за унцию. Мы ожидаем консолидации на текущих уровнях в течение дня. В случае повышения интереса к рискованным активам и ослабления доллара США после открытия американских площадок цены на золото могут оказаться под дополнительным давлением и опуститься до $1 320 за унцию", - отмечает аналитик Sberbank CIB Мария Красникова.
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Компании упоминаемые в новости: ЛЕНТА
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10 июня 2019 года 16:57
"Сырьевые рынки на фоне пессимистичных данных из США и, как следствие, падения доллара показали разнонаправленное движение на прошлой неделе: нефть умеренно скорректировалась, золото подорожало. За неделю нефть сорта Brent снизилась на 1,9%. Однако уже в пятницу нефтяные котировки стали... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:46
"ТМК отложила SPO 59,4% TMK-Artrom из-за более низкой, чем ожидалось, оценки компании. ТМК не планирует продавать европейский актив и собирается сохранить контролирующую долю. Об отсрочке вторичного размещения 59,4% европейского дивизиона уже сообщалось в начале мая. Менеджмент не предоставил... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:36
Горнодобывающая компания GeoProMining (GPM) начала сбор заявок на 5-летние еврооблигации на $300 млн, ориентир ставки купона – 8,0%, что выглядит непривлекательно, учитывая высокие риски, отмечается в обзоре аналитиков БКС Глобал Маркетс. "Мы считаем низкую долговую нагрузку, диверсифицированный... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:01
"Сегодня рано утром котировки августовских фьючерсов Брент поднялись до $64/барр. на фоне сообщений о сделке США и Мексики (Мехико согласился пересмотреть миграционную политику и привлечь силы безопасности для ограничения потока нелегальных мигрантов из Центральной Америки). Это позволит избежать... читать дальше
.10 июня 2019 года 12:54
Потенциал роста котировок еврооблигаций, обусловленный смягчением риторики ФРС, может быть уже исчерпан - Уралсиб
"Суверенные евробонды РФ на прошлой неделе показали отличные результаты, котировки росли каждый день. В пятницу основная часть роста пришлась на вторую половину дня, когда доходность UST10 резко упала до отметки 2,05% после публикации слабого отчета по рынку труда в США. Впрочем, затем часть... читать дальше
.10 июня 2019 года 11:55
"Две недели устойчивого роста, последняя из которых дала наилучшую прибавку за два месяца, создали нужду в консолидации, особенно учитывая вышеупомянутую неспособность пробить область сопротивления между 1365 и 1390 долл. США за унцию золота. Мы сохраняем убеждение, что динамика глобального... читать дальше
.10 июня 2019 года 11:00
"Накануне стало известно, что президент США Д. Трамп решил отложить введение тарифов на импортные товары из Мексики на фоне успешных переговоров между двумя странами. В результате мексиканская валюта укрепилась на более чем 2,5% по отношению к доллару США, фактически вернувшись на уровни до угрозы... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:37
На нефтяном рынке наблюдается "потепление" сентимента на фоне быстрого достижения компромисса в конфликте США и Мексики, а также позитивных заявлений от Саудовской Аравии по поводу перспектив сделки ОПЕК+ во II полугодии 2019 г., констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:35
"Нефть возвращается к корреляции с индексами США и все больше отдаляется от 60 долларов за баррель Brent. Согласно сообщению министра энергетики Саудовской Аравии, соглашение ОПЕК+ необходимо продлить на ближайшем заседании, которое состоится в начале июля. Ключевое решение, на наш взгляд, будет... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:48
"Нефть постепенно восстанавливает утраченные позиции, позитивно реагируя на сигналы о том, что ОПЕК+ настроены продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца года. Такие комментарии поступили в ходе ПМЭФ, где встречались Россия и Саудовская Аравия. Статистика по числу буровых в США... читать дальше
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