GeoProMining: ориентир ставки купона 8.0% выглядит непривлекательно, учитывая высокие риски - БКС Глобал Маркетс

Горнодобывающая компания GeoProMining (GPM) начала сбор заявок на 5летние еврооблигации на $300 млн, ориентир ставки купона – 8.0%, что, по мнению аналитиков БКС Глобал Маркетс, выглядит непривлекательно, учитывая высокие риски.

"Мы считаем низкую долговую нагрузку, диверсифицированный портфель металлов с низкой волатильностью и фокусом на золото (защитный актив при текущем усилении глобальных экономических и политических рисков) факторами поддержки для кредитного кейса GPM. Вместе с тем небольшой размер компании с ограниченным потенциалом роста, высокая концентрация производственных активов и намерение перевести 100% долга в публичные обязательства, в то время как запас прочности с точки зрения кредитных метрик ограничен, усиливают риски для держателей еврооблигаций. Учитывая вышесказанное, кредитные риски GPM, по нашему мнению, ниже, чем у Petropavlovsk. Тем не менее, при замене 100% кредитного портфеля публичным долгом держатели облигаций будут нести, скорее, акционерный риск, а не кредитный, поэтому мы считаем справедливой компенсацией за риск купон не ниже 9.0%. Таким образом, ориентир на уровне 8.0% выглядит непривлекательно", - отмечают эксперты БКС Глобал Маркетс.