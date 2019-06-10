JPMorgan возобновил анализ En+ Group с рейтингом "выше рынка" для ее GDR

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PMorgan возобновил анализ En+ Group (MOEX: ENPL), говорится в обзоре аналитика инвестбанка Анны Антоновой.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ была дана рекомендация "выше рынка", а прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком JPMorgan, составила $14,9 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR En+, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $11,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,1 за штуку.