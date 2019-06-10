Считаем финансовые результаты Сбербанка за 5М19 по РСБУ позитивными для его акций - Альфа-банк

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА) в пятницу представил финансовые результаты за 5М19 по РСБУ. Аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис считает отчетность ПОЗИТИВНОЙ для акций Сбербанка.

Чистая прибыль за 5M19 выросла на 12% г/г при сильном ROAE 22,3%. В мае ЧПМ продолжала улучшаться второй месяц подряд, отражая рост процентных ставок по корпоративным кредитам.

Динамика стоимости риска по-прежнему была впечатляющей, говорится в обзоре Альфа-банка, и этот показатель оставался заметно ниже прогноза Сбербанка на 2019 г.

Акции торгуются по коэффициенту 2019П P/BV на уровне 1,2x (что соответствует средним значениям 20172018 гг.), а по коэффициенту P/E 2019П – на уровне 6x (что на 7% выше среднего показателя за 2017-2018 гг.). В то же время эти оценки стоимости все еще предполагает дисконты соответственно в 25% и 17% к максимумам февраля-марта 2018 г.

Дивидендная доходность Сбербанка составляет 6,5-7,4% (соответственно по обыкновенным и привилегированным акциям), дата отсечения – 11 июня после закрытия рынка. "Кумулятивная дивидендная доходность за 2018-2019 гг. равна 15-17%, по нашей оценке, - подчеркивает эксперт Альфа-банка. - Мы ожидаем, что поддержка акций в краткосрочной перспективе продолжится, учитывая, во-первых, сохранения дивидендной доходности выше исторических уровней; во-вторых, ожидаемое закрытие сделки по продаже DenizBank (конец июня) и, наконец, потенциальный позитивный сюрприз по качеству кредитов".

Чистый процентный доход за май 2019 г. не изменился г/г и м/м и составил 108 млрд руб. Чистая процентная маржа продолжала постепенно улучшаться второй месяц подряд (+6 б. п. м/м на основе трехмесячной скользящей средней после роста на 13 б. п. м/м в апреле) на фоне роста ставок по корпоративным кредитам и смягчения давления со стороны стоимости фондирования. Чистый комиссионный доход вырос на 10% г/г в мае (и на 8% г/г за 5М19). Рост комиссионного дохода замедлился в сравнении с 2018 г., главным образом, на фоне более равномерного распределения расходов по программе лояльности на протяжении этого года в сравнении с прошлым годом, указывает Евгений Кипнис. Между тем, Сбербанк недавно подтвердил свой прогноз по росту комиссионного дохода на 2019 г. на 15%.

Расходы на совокупные резервы за 5M19 составили 30 млрд руб., что на 73% ниже г/г при стоимости риска всего в 0,37%. Реструктуризация долга компании Агрокор позволила Сбербанку распустить 11,2 млрд руб. созданных резервов в апреле (общая задолженность составляет примерно EUR1,1 млрд, что было полностью покрыто резервами). Без учета этого эффекта и эффекта укрепления рубля с начала года, по оценкам аналитиков Альфа-банка, стоимость риска за 5М19 составила 0,8%, что значительно ниже годового прогноза Сбербанка в 1,3%.

"Операционные расходы выросли на 8% г/г за 5М19, главным образом, на фоне перевода сотрудников СбербанкТехнологии в ПАО Сбербанк (по нашей оценке, операционные расходы выросли примерно на 4% г/г без учета этого фактора). Чистая прибыль Сбербанка за май 2019 г. составила 76 млрд руб. (+14% г/г) при ROAE на уровне 21,4%. В итоге чистая прибыль за 5М19 составила 369 млрд руб. (+12% г/г) при ROAE на уровне 22,3%. Коэффициент достаточности капитала первого уровня Н1.1 снизился на 10 б.п. м/м до 11,7% на фоне роста взвешенных по риску активов, тогда как прибыль с начала года пока не включена в капитал первого уровня", - заключает эксперт Альфа-банка.