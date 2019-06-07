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Главная / Аналитикам / Аналитика / Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза - Forexite
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07 июня 2019 года 18:25
Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза - Forexite
"Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза, а его значения за два предыдущих месяца пересмотрены в сторону уменьшения на 75 тыс. Показатель упал ниже отметки 100 тыс., которая считается важной для рынка труда. Эти данные вышли вслед за очень низким числом новых рабочих мест в частном секторе, которое было опубликовано в среду, - отмечают аналитики Forexite. - Фондовые индексы в США отреагировали на показатели ростом, а индекс доллара - резким падением. Биржи растут от 1.2% до 1.7%, а падение индекса доллара на этой неделе может стать самым значительным с марта. На рынке ожидают, что уже в конце июля ставка по федеральным фондам в США может быть уменьшена. Также не исключаются еще два уменьшения ставки к середине следующего года. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.060 пункта до уровня 2.070%. Министерство торговли США заявило, что введение новых ввозных пошлин на некоторые товары из Китая перенесено с 1 на 15 июня. Внимание инвесторов также направлено на торговые переговоры между США и Мексикой. Президент США Трамп заявил, что введение новых таможенных пошлин на мексиканские товары может быть отложено. Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1.3% выше уровня 53.25 доллара за баррель".
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07 июня 2019 года 15:14
"Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже "круглого" уровня в 60 долл./барр. не получилось. В целом мы прогнозировали снижение цен на нефть, но не так резко и лишь со второго полугодия 2019 г.,... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:46
Снижение котировок природного газа не связано с напряженностью в международной торговле - Julius Baer
"Котировки нефти и природного газа движутся в одном направлении, причем цены на последний приблизились к самым низким за последние три года значениям. При этом давление на оба рынка оказывают разные факторы, - подчеркивает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:29
"Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширил горизонт своей стратегии обнародования дальнейшей политики на заседании в четверг, чтобы показать рынкам намерение сохранять мягкую политику в ответ на более медленные темпы экономического роста, повышение неопределенности и снижение терпимости к риску.... читать дальше
.07 июня 2019 года 13:56
В конце рабочей недели биткоин и альткоины демонстрируют попытки вернуться к росту. Так, BTC прибавляет за последние сутки более 2%, коснувшись $8000. В течение недели биткоин отстаивался после отката с $9000 до $7000. "Как бы парадоксально это ни звучало, но коррекция и консолидация в... читать дальше
.07 июня 2019 года 11:34
Нефтяной рынок получил надежду на продление сделки ОПЕК+, и нефть вернулась к отметке 63 долл./бар. - "Нордеа Банк"
"После достаточно бессобытийных торгов в течение большей части дня накануне вечером цены на нефть повысились на 3.3%, реагируя на сообщения о возможном переносе сроков введения пошлин на мексиканские товары импортируемые Штатами. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление... читать дальше
.07 июня 2019 года 10:11
"Фьючерсы на Brent с утра торгуются выше $62 за баррель (вблизи верхней границы "бокового" диапазона $59,5-63). Пока котировки остаются в рамках этого коридора, говорить о переломе нисходящей тенденции не приходится, но первые позитивные сигналы уже говорят о снижении активности продавцов. Такая... читать дальше
.07 июня 2019 года 09:46
Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:24
"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет... читать дальше
.06 июня 2019 года 14:21
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,... читать дальше
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