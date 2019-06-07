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07 июня 2019 года 17:46

Мы сохраняем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "НК "Роснефть" на среднесрочную перспективу с потенциалом роста 6,6% - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "НК "Роснефть" - одной из крупнейших публичных компаний по добыче углеводородов. Благоприятная рыночная конъюнктура, а также меры, принятые руководством ПАО "НК "Роснефть", привели в прошлом году к росту цены акций на 48,4%. С учетом улучшения корпоративного управления аналитики подтвердили рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "НК "Роснефть" с потенциалом роста 6,6% на среднесрочную перспективу.

"Роснефть", как и другие сырьевые компании с большой долей экспорта в продажах, выиграла на росте цен на мировых рынках сырья и ослаблении рубля в 2018 году. Несмотря на ограниченный рост добычи, компания в 2018 г. нарастила выручку на 37%, показатель EBITDA компании (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос почти в полтора раза, прибыль увеличилась почти в 2,5 раза. В I кв. 2019 г. позитивная динамика сохранилась - выручка выросла год к году на 20,6%, до 2 077 млрд рублей, EBITDA - на 42,3%, до 548 млрд рублей, чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании - на 61,7%, до 131 млрд рублей.

В 2018 году "Роснефть" представила комплекс мероприятий по повышению акционерной стоимости компании, в том числе снижение совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств. Краткосрочные займы сократились с 2 229 млрд на конец 2017 года до 978 млрд к началу 2019, а долгосрочные выросли с 1 783 млрд до 3 413 млрд рублей. Величина чистого долга при этом сократилась на 3,6% до 3 559 млрд рублей. Кроме того, была анонсирована программа обратного выкупа акций до конца 2020 года до 340 млн собственных акций и депозитарных расписок, что составляет около 3% акций компании.

В соответствии с новой дивидендной политикой "Роснефть" ориентируется на целевой уровень дивидендных выплат не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а целевой периодичностью дивидендных выплат становится выплата дивидендов по меньшей мере два раза в год.

"В текущем году мы не видим оснований для снижения цены акций компании. Наша итоговая прогнозная стоимость ПАО "НК "Роснефть" составила $74 948 млн руб, что соответствует цене одной обыкновенной акции в размере $7,1 или 463,6 рублей по курсу на дату оценки. Таким образом, наша оценка компании почти не меняется, и мы сохраняем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "НК "Роснефть" на среднесрочную перспективу с потенциалом роста 6,6%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Роснефть НК


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