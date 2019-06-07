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07 июня 2019 года 17:22
У ЦБ достаточно места для маневра со ставкой - БКС
"Рубль остается невосприимчив к рыночным движениям в условиях risk-off - долговой рынок и умеренное восстановление нефтяных котировок позволяют российской валюте реализовать попытку укрепления выше уровня 65 в завершении недели, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - В пятницу, пока в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ, на котором звучат весьма разнонаправленные сигналы со стороны российских элит в отношении как отечественной экономки, так и российских рынков, инвесторы к вечеру концентрируются на выходе трудовой статистки в США. В мае число рабочих мест в США в несельскохозяйственном секторе выросло на 75 тыс. против ожиданий роста на 180 тыс. Разочаровывающая статистика послужила поводом для ещё одного рывка в "save-heaven" американских UST, чьи доходности снижаются до минимальных уровней с конца 2017 года - 10-летка едва удерживается на отметке в 2%". Последовательной реакцией рынка на данные движения стал существенный рост ставок на то, что ФРС пойдет на 3 снижения уже до конца этого года. Эксперты БКС продолжают считать, что ожидания такого сильного снижения ставок являются гипертрофированными страхами участников рыка. Однако не исключается и то, что в течение ближайших 3 месяцев американский монетарный регулятор продемонстрирует рынку готовность к реальному снижению ставки. "С учетом того факта, что за последние несколько дней представители ФРС подали рынкам несколько сигналов о возможности смягчения монетарной политики, а также в условиях наличия аналогичных действий со стороны Центробанков сегмента ЕМ (например, Индия вчера уже в третий раз за этот год снизила уровень ставки до отметки 5,75%), мы видим существенную вероятность для снижения ключевой ставки Банка России в следующую пятницу. ЦБ РФ, на наш взгляд, сейчас имеет достаточно места для такого маневра: проинфляционные риски находятся под контролем, российские рынки сохраняют толерантность к внешним понижательным движениям, санкционная пауза в отношении РФ продолжает действовать. Ожидаем, что в случае отсутствия каких-либо негативных шоков на внешних рынках Банк России снизит ставку на 25 б.п. до уровня 7,5% на заседании в следующую пятницу", - указывает Антон Покатович. Ожидания шага ЦБ по снижению ключевой ставки, на вероятность которого также указывала председатель ЦБ РФ в ходе ПМЭФ, способствовали росту рынка ОФЗ. По мнению главного аналитика "БКС Премьер", данный повышательный тренд может продолжиться и на следующей неделе, оказывая курсу рубля поддержку. Антон Покатовия ожидает, что в течение следующей недели рублю удастся остаться "тихой гаванью" в сравнении с другими валютами ЕМ, а курс рубля будет находиться в диапазоне 64,5-66.
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07 июня 2019 года 18:25
"Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза, а его значения за два предыдущих месяца пересмотрены в сторону уменьшения на 75 тыс. Показатель упал ниже отметки 100 тыс., которая считается важной для рынка труда. Эти данные вышли вслед за очень низким числом новых... читать дальше
.07 июня 2019 года 15:14
"Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже "круглого" уровня в 60 долл./барр. не получилось. В целом мы прогнозировали снижение цен на нефть, но не так резко и лишь со второго полугодия 2019 г.,... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:46
Снижение котировок природного газа не связано с напряженностью в международной торговле - Julius Baer
"Котировки нефти и природного газа движутся в одном направлении, причем цены на последний приблизились к самым низким за последние три года значениям. При этом давление на оба рынка оказывают разные факторы, - подчеркивает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:29
"Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширил горизонт своей стратегии обнародования дальнейшей политики на заседании в четверг, чтобы показать рынкам намерение сохранять мягкую политику в ответ на более медленные темпы экономического роста, повышение неопределенности и снижение терпимости к риску.... читать дальше
.07 июня 2019 года 13:56
В конце рабочей недели биткоин и альткоины демонстрируют попытки вернуться к росту. Так, BTC прибавляет за последние сутки более 2%, коснувшись $8000. В течение недели биткоин отстаивался после отката с $9000 до $7000. "Как бы парадоксально это ни звучало, но коррекция и консолидация в... читать дальше
.07 июня 2019 года 11:34
Нефтяной рынок получил надежду на продление сделки ОПЕК+, и нефть вернулась к отметке 63 долл./бар. - "Нордеа Банк"
"После достаточно бессобытийных торгов в течение большей части дня накануне вечером цены на нефть повысились на 3.3%, реагируя на сообщения о возможном переносе сроков введения пошлин на мексиканские товары импортируемые Штатами. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление... читать дальше
.07 июня 2019 года 10:11
"Фьючерсы на Brent с утра торгуются выше $62 за баррель (вблизи верхней границы "бокового" диапазона $59,5-63). Пока котировки остаются в рамках этого коридора, говорить о переломе нисходящей тенденции не приходится, но первые позитивные сигналы уже говорят о снижении активности продавцов. Такая... читать дальше
.07 июня 2019 года 09:46
Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:24
"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет... читать дальше
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