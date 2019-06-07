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07 июня 2019 года 16:51
Рынок акций РФ: шансы на выход к новым максимумам повышаются - БКС
"На предстоящей неделе покупки на российском рынке акций могут активизироваться, общий умеренный повышательный тренд, на наш взгляд, сохранится в силе. Причинами для этого могут служить восстановление ценовой конъюнктуры рынка нефти, а также стабилизация "риск-аппетитов" по мере поступления сигналов о скором возвращении за стол торговых переговоров США и КНР. Кроме того, смягчение прогноза ЕЦБ по монетарной политике и рост вероятности снижения ключевой ставки ФРС формируют позитивный сентимент в отношении рисковых активов. Общее смягчение санкционного фона для РФ позволит российским активам смотреться несколько лучше развивающихся аналогов и в целом продолжать демонстрировать определенную устойчивость к внешнему негативу. Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что отношения с Россией "были подпорчены лживой "охотой на ведьм" и что они "могут быть хорошими". В преддверии G20 такие вербальные посылы рассматриваются инвесторами на российском рынке позитивно, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - В отдельные дни предстоящей недели мы видим вероятность возникновения всплесков волатильности на фоне закрытия реестра под дивиденды ряда компаний, однако считаем, что при текущей конъюнктуре дивидендные разрывы будут быстро закрываться, значительная часть дивидендов реинвестируется в акции. На будущей неделе выйдет немало важной статистики. Значимое влияние на настроения, в частности, могут оказать данные по объему экспорта и сальдо торгового баланса КНР в мае и ВВП Японии (понедельник), публикация базового индекса потребительских цен (ИПЦ) (м/м) США за минувший месяц (среда), а в пятницу стоит обратить внимание на майский объем промышленного производства (г/г) в КНР и объем розничных продаж (м/м) за май в Штатах. Также в среду, 12 июня, когда у нас будет праздноваться День России, будут опубликованы сведения о запасах сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA). Данные выше прогнозов могут сформировать дискретное снижение в котировках нефти, однако с учетом фундаментальных факторов, ожиданий продления сделки ОПЕК+ до конца 2019 года и геополитики ожидаем сохранения постепенного движения стоимости барреля Brent в направлении $63-65. В конце будущей недели состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Ожидания снижения ключевой ставки были подкреплены в пятницу заявлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляционные ожидания позволяют регулятору рассмотреть возможность снижения ставки на ближайшем заседании".
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07 июня 2019 года 18:25
"Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза, а его значения за два предыдущих месяца пересмотрены в сторону уменьшения на 75 тыс. Показатель упал ниже отметки 100 тыс., которая считается важной для рынка труда. Эти данные вышли вслед за очень низким числом новых... читать дальше
.07 июня 2019 года 15:14
"Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже "круглого" уровня в 60 долл./барр. не получилось. В целом мы прогнозировали снижение цен на нефть, но не так резко и лишь со второго полугодия 2019 г.,... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:46
Снижение котировок природного газа не связано с напряженностью в международной торговле - Julius Baer
"Котировки нефти и природного газа движутся в одном направлении, причем цены на последний приблизились к самым низким за последние три года значениям. При этом давление на оба рынка оказывают разные факторы, - подчеркивает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:29
"Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширил горизонт своей стратегии обнародования дальнейшей политики на заседании в четверг, чтобы показать рынкам намерение сохранять мягкую политику в ответ на более медленные темпы экономического роста, повышение неопределенности и снижение терпимости к риску.... читать дальше
.07 июня 2019 года 13:56
В конце рабочей недели биткоин и альткоины демонстрируют попытки вернуться к росту. Так, BTC прибавляет за последние сутки более 2%, коснувшись $8000. В течение недели биткоин отстаивался после отката с $9000 до $7000. "Как бы парадоксально это ни звучало, но коррекция и консолидация в... читать дальше
.07 июня 2019 года 11:34
Нефтяной рынок получил надежду на продление сделки ОПЕК+, и нефть вернулась к отметке 63 долл./бар. - "Нордеа Банк"
"После достаточно бессобытийных торгов в течение большей части дня накануне вечером цены на нефть повысились на 3.3%, реагируя на сообщения о возможном переносе сроков введения пошлин на мексиканские товары импортируемые Штатами. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление... читать дальше
.07 июня 2019 года 10:11
"Фьючерсы на Brent с утра торгуются выше $62 за баррель (вблизи верхней границы "бокового" диапазона $59,5-63). Пока котировки остаются в рамках этого коридора, говорить о переломе нисходящей тенденции не приходится, но первые позитивные сигналы уже говорят о снижении активности продавцов. Такая... читать дальше
.07 июня 2019 года 09:46
Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:24
"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет... читать дальше
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