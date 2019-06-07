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07 июня 2019 года 16:45

"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR X5 на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,16 за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    X5 Retail Group


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