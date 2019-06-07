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07 июня 2019 года 16:12
БКС поднял рейтинг акций РусГидро до "покупать" после переоценки сектора
(добавлен 3-й абзац и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) была подтверждена рекомендация "покупать". "Мы сохраняем позитивный взгляд на российский электроэнергетический сектор. Учитывая результаты за первый квартал 2019 года по МСФО, динамику цен на электроэнергию и дивиденды, мы повышаем наши целевые цены для бумаг "Интер РАО" и "РусГидро". "Интер РАО" остается нашим фаворитом в связи с привлекательной оценкой", - говорится в отчете. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Интер РАО - 11,00 (текущая цена - 4,09), рекомендация - покупать; Прогнозная цена РусГидро - 0,71 (текущая цена - 0,60), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ФСК ЕЭС - 0,27 (текущая цена - 0,18), рекомендация - покупать.
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07 июня 2019 года 18:25
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.07 июня 2019 года 14:46
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.07 июня 2019 года 14:29
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.07 июня 2019 года 13:56
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.07 июня 2019 года 11:34
Нефтяной рынок получил надежду на продление сделки ОПЕК+, и нефть вернулась к отметке 63 долл./бар. - "Нордеа Банк"
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.07 июня 2019 года 10:11
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.07 июня 2019 года 09:46
Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:24
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