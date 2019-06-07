Стоит внимательно отнестись к динамике индексов после окончания ПМЭФ и отсечки по Сбербанку - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок акций символически подрастает. Игнорирование рублем просадки по нефти приносит свои "плоды". Стоит внимательно отнестись к динамике индексов после окончания ПМЭФ и отсечки по Сбербанку на следующей неделе, весьма вероятно, поддержка рубля может и исчезнуть, а российский рынок может "повести", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России