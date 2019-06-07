БКС поднял рейтинг акций РусГидро до "покупать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) была подтверждена рекомендация "покупать".