До саммита ОПЕК+ нефть будет находиться в диапазоне 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже "круглого" уровня в 60 долл./барр. не получилось. В целом мы прогнозировали снижение цен на нефть, но не так резко и лишь со второго полугодия 2019 г., рассчитывая на ухудшение фундаментала, а именно появление навеса предложения за счет прекращения смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, агрессивного наращивания добычи американскими сланцевиками и начала замедления роста спроса на энергоносители ввиду торможения глобальной экономики. Однако эскалация "торговой войны", затуманивающая перспективы мировой экономики, слабая статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США и чересчур резкий выход спекулянтов из "лонгов" по нефти в мае "смешали карты" и привели к более раннему обвалу сырья, чем мы прогнозировали, и заставили нас несколько изменить ожидания относительно судьбы соглашения ОПЕК+. В сложившихся условиях наиболее очевидным сценарием выглядит продление соглашения до конца года, чтобы стабилизировать цены. В целом мы считаем нефть уже довольно перепроданной и рассчитываем на ее удержание в диапазоне 60-65 долл./барр. до саммита ОПЕК+, причем не исключаем попыток вернуться выше указанного диапазона в случае появления намеков на сближение позиций США с Мексикой и/или КНР. Риторика участников соглашения по ограничению добычи непосредственно до саммита будет оказывать повышенное влияние на цены на нефть. Так, 10 июня ожидается встреча России и Саудовской Аравии. Помимо этого до саммита еще будут опубликованы традиционные отчеты по рынку нефти от ОПЕК, МЭА и Минэнерго США, которые будут интересны в плане оценок фундаментала", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.