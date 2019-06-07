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Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение котировок природного газа не связано с напряженностью в международной торговле - Julius Baer
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07 июня 2019 года 14:46
Снижение котировок природного газа не связано с напряженностью в международной торговле - Julius Baer
"Котировки нефти и природного газа движутся в одном направлении, причем цены на последний приблизились к самым низким за последние три года значениям. При этом давление на оба рынка оказывают разные факторы, - подчеркивает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - В то время как нефть в последнее время была жертвой глобального ухода от риска, на котировки природного газа действуют факты, а не опасения". Как в Северной Америке, так и в Европе запасы природного газа находятся на высоких уровнях, и, согласно прогнозам, такая ситуация будет сохраняться, указывает Норберт Рюкер. Уверенный рост объемов добычи газа, особенно связанной с производством нефти, а также хорошая погода на большей части территории США поддерживают "медвежьи" настроения на американском рынке, несмотря на значительное увеличение экспорта предложение природного газа остается на достаточных уровнях. В Европе, объем запасов быстро растет на фоне сильного импорта и ограниченных возможностей перевода электростанций с угля на газ, что не позволяет существенно снизить перенасыщенность рынка. "Мы сохраняем нейтральную позицию по котировкам "голубого топлива" в США и осторожную позицию по ценам на него в Европе. Активизация добычи на сланцевых месторождениях и взрывной рост экспорта СПГ подталкивают рынок к неизведанным территориям. Запасы природного газа в Европе могут достичь предела в текущем году, и такой сценарий приведет к дальнейшему снижению цен по обе стороны Атлантики. Китайский рынок по-прежнему очень молодой, и Азия вряд ли сможет полностью поглотить избыток предложения", - заключает эксперт Julius Baer.
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07 июня 2019 года 18:25
"Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза, а его значения за два предыдущих месяца пересмотрены в сторону уменьшения на 75 тыс. Показатель упал ниже отметки 100 тыс., которая считается важной для рынка труда. Эти данные вышли вслед за очень низким числом новых... читать дальше
.07 июня 2019 года 15:14
"Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже "круглого" уровня в 60 долл./барр. не получилось. В целом мы прогнозировали снижение цен на нефть, но не так резко и лишь со второго полугодия 2019 г.,... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:29
"Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширил горизонт своей стратегии обнародования дальнейшей политики на заседании в четверг, чтобы показать рынкам намерение сохранять мягкую политику в ответ на более медленные темпы экономического роста, повышение неопределенности и снижение терпимости к риску.... читать дальше
.07 июня 2019 года 13:56
В конце рабочей недели биткоин и альткоины демонстрируют попытки вернуться к росту. Так, BTC прибавляет за последние сутки более 2%, коснувшись $8000. В течение недели биткоин отстаивался после отката с $9000 до $7000. "Как бы парадоксально это ни звучало, но коррекция и консолидация в... читать дальше
.07 июня 2019 года 11:34
Нефтяной рынок получил надежду на продление сделки ОПЕК+, и нефть вернулась к отметке 63 долл./бар. - "Нордеа Банк"
"После достаточно бессобытийных торгов в течение большей части дня накануне вечером цены на нефть повысились на 3.3%, реагируя на сообщения о возможном переносе сроков введения пошлин на мексиканские товары импортируемые Штатами. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление... читать дальше
.07 июня 2019 года 10:11
"Фьючерсы на Brent с утра торгуются выше $62 за баррель (вблизи верхней границы "бокового" диапазона $59,5-63). Пока котировки остаются в рамках этого коридора, говорить о переломе нисходящей тенденции не приходится, но первые позитивные сигналы уже говорят о снижении активности продавцов. Такая... читать дальше
.07 июня 2019 года 09:46
Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:24
"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет... читать дальше
.06 июня 2019 года 14:21
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,... читать дальше
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