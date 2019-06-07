Европейский центральный банк пытается проводить мягкую политику - Julius Baer

"Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширил горизонт своей стратегии обнародования дальнейшей политики на заседании в четверг, чтобы показать рынкам намерение сохранять мягкую политику в ответ на более медленные темпы экономического роста, повышение неопределенности и снижение терпимости к риску. - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Управляющий совет регулятора ожидает, что процентные ставки будут оставаться на текущих уровнях как минимум до конца первой половины 2020 года. До этого регулятор планировал сохранять ставки низкими до конца 2019 года. Позитивный эффект от заявления подпортило обнародование деталей новой программы долгосрочного кредитования банков, которая оказалась менее щедрой, чем ожидалось. ЕЦБ будет взимать дополнительные 10 б.п. к ставке рефинансирования в течение четырехлетнего срока займа".

По мнению эксперта Julius Baer, снижение доходности по 10-летним государственным облигациям Германии и укрепление евро являются знаком для ЕЦБ, что рынок ожидает от него более активного смягчения денежно-кредитной политики. Глава регулятора Марио Драги подтвердил, что и снижение ставок до отрицательных значений, и возобновление "количественного смягчения" обсуждались на заседании совета управляющих в качестве возможных мер.

"Мы считаем дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ возможным сценарием на будущее. Это поддерживает наш прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца на уровне 1,10, который также учитывает неблагоприятную для евро разницу в процентных ставках между еврозоной и США. Продления горизонта стратегии по обнародованию дальнейшей политики ЕЦБ оказалось недостаточно, чтобы усилить эффект от смягчения денежно-кредитной политики через ослабление евро или стимулирование аппетита к риску. Вероятность дальнейшего смягчения усилилась, что поддерживает нашу "медвежью" позицию по евро", - резюмирует Дэвид Коль.