Мы повысили целевую цену акций Новатэка на 21% до 1 545 руб. - ИК "Велес Капитал"

"Мы повысили целевую цену акций Новатэка на 21% до 1 545 руб., обновив параметры модели с учетом последних результатов компании и информации по СПГ проектам. Среди драйверов роста акций мы отмечаем вероятную переоценку рынком вклада Арктик СПГ 2 в капитализацию Новатэка исходя из сделок по продаже 10% пакетов акций завода, возможное улучшение его характеристик, анонс новых проектов и возможный пересмотр дивидендной политики, либо рост дивидендов выше целевого уровня. Согласно нашим прогнозам и исходя из информации об анонсированных проектах, акции Новатэка обладают 19% потенциалом роста от текущего значения при оценке Арктик СПГ 2 исходя из 25,5 млрд долл. Также отметим, что моделирование производства СПГ в размере целевого уровня (57 млн тонн в год к 2030 г.) повышает нашу оценку до 1 970 руб. за акцию", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.