Рост биржевых индексов может продолжиться на следующей неделе - БКС

"В преддверии саммита G20 в Японии и встречи Трампа с Си Цзиньпином в конце июня рынки надеются на лучшее, тем более, что американский президент в ходе личных встреч обычно идет на уступки и любит широкие жесты, так может быть и на этот раз. Стратегические соглашения между Россией и Китаем на сумму $20 млрд, заключенные между этими странами с целью доведения объемов торговли до $200 млрд в год (с $108 млрд в 2018 г.), являются геополитическим вызовом для США и могут повлиять на позицию Трампа. Поддержку мировым рынкам также оказывает появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Если вышесказанное подтвердится, то рост биржевых индексов может продолжиться на следующей неделе, тем более, что оптимизм биржевиков также подогревают настроения возможном снижении ставки ФРС и ослабление доллара к мировым валютам, от чего выигрывают развивающиеся страны и товарные рынки. На фоне общего оптимизма растут акции Сбербанка. Также подросли привилегированные акции "Транснефти". На наш взгляд, это связано с заявлениями вице-премьера РФ Дмитрия Козака о том, что размер дивидендов за 2018 год не нуждается в корректировке из-за расходов на исправление ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба", это может быть учтено в дивидендах за текущий год", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России, Транснефть