Рубль завершает неделю на уверенной ноте - "Нордеа Банк"

"Рубль завершает неделю на уверенной ноте, тестируя отметку 65 в паре с долларом и приближаясь к отметке 73 в паре с евро. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть более чем на 3% по итогам вчерашних торгов. Сегодняшние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии в ходе ПМЭФ 2019 о готовности обеих стран к совместным решениям продолжают поддерживать нефтяные цены, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки по ограничению добычи. Снижение доходностей на рынке ОФЗ накануне могло вновь быть связано со спросом со стороны нерезидентов, поэтому по итогам дня рубль оказался в числе лидеров роста среди валют развивающихся стран. Сегодня ключевым событием для рубля выступает публикация данных по рынку труда в США (15:30). В случае слабых данных рубль может заметнее укрепиться в паре с долларом", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".