Нефтяной рынок получил надежду на продление сделки ОПЕК+, и нефть вернулась к отметке 63 долл./бар. - "Нордеа Банк"

"После достаточно бессобытийных торгов в течение большей части дня накануне вечером цены на нефть повысились на 3.3%, реагируя на сообщения о возможном переносе сроков введения пошлин на мексиканские товары импортируемые Штатами. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление контроля за которой является условием Трампа для сохранения пошлин на неизменном уровне. Позднее Трамп подтвердил намерения ввести 5% пошлины с понедельника, что предполагает подписание соответствующего указа сегодня. Параллельно важной темой для нефтяного рынка остаются перспективы сделки ОПЕК+. Риторика министров энергетики Саудовской Аравии и России в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума свидетельствует о настроенности сторон на конструктивный диалог, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки ОПЕК+. Нефть на этом фоне вернулась к отметке 63 долл./бар.", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".