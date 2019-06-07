Возможно, рубль попытается закрепиться в диапазоне 64,50-65/USD - РФПИ

"В пятницу утром рубль успешно протестировал уровень 64,90/USD и вполне вероятно, что при текущей конъюнктуре он попытается закрепиться в диапазоне 64,50-65/USD. Каких-то новых историй, которые могли бы сильно двинуть рубль как в одну, так и в другую стороны нет. Внешний фон остается источником волатильности, но в целом положение рубля остается довольно стабильным, все ждут комментариев ЦБ по дальнейшим действиям, поскольку само снижение ставки на 25 б.п. уже "в ценах", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.