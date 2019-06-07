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07 июня 2019 года 10:57
ITI Capital открыл краткосрочную идею на покупку акций "Энел Россия" - ITI Capital
ITI Capital открыл краткосрочную идею на покупку акций "Энел Россия", говорится в обзоре ITI Capital. Инвестиционная идея "Энел Россия": дата открытия - 07.06.2019, цена открытия - 1,19 руб., целевой уровень - 1,4 руб., стоп-лосс - 1,05 руб. "Совет директоров "Энел Россия" вечером 6 мая объявил о давно ожидаемой сделке по продаже Рефтинской ГРЭС за 21 млрд руб., что привело к росту котировок на 4,4%. Мы ожидаем, что рост может продолжиться в перспективе двух месяцев и рекомендуем покупку бумаг (ENRU RX) с целевой ценой 1,4 руб./ акцию (+15% к текущей) и стоп-лоссом на уровне 1,1 руб./акцию. Внеочередное собрание акционеров "Энел Россия" для утверждения сделки состоится 22 июля, после этого ее еще предстоит согласовать с ФАС. Покупателем Рефтинской ГРЭС является "Кузбассэнерго" (принадлежит Сибирской Генерирующей Компании). Сумма сделки составит не менее 21 млрд руб. и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий. Ожидаемый период перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу покупателя составит не более 18 месяцев с даты соглашения о купле-продаже. Мы видим потенциал роста акций до 1,4 руб. в связи с позитивной реакцией рынка на сделку (цена в целом ожидаемая, есть вероятность получения дополнительных 3 млрд руб.), возможной выплатой специального дивиденда после закрытия сделки, а также высокой дивидендной доходностью по выплатам за 2018 г. (около 12%, дата закрытия реестра - 8 июля 2019 г.) Риски связаны с достаточно длительным периодом до завершения сделки, а также существенным изменением операционных и финансовых показателей компании после продажи актива, на который приходится 40% установленной мощности "Энел Россия", - пишет в обзоре старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
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