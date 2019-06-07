В пятницу ожидаем переход рынка к консолидации после сильного роста котировок госбумаг ОФЗ с начала недели - Промсвязьбанк

В четверг ралли на рынке ОФЗ продолжилось – кривая госбумаг еще снизилась на 3-4 б.п. При этом 5-летний выпуск достиг отметки 7,56% годовых по доходности, практически полностью отыграв ожидаемое снижение ключевой ставки 14 июня, а доходность 10-летнего выпуска полностью нивелировала премию к текущему уровню ключевой ставки, снизившись до 7,76% годовых, констатирует эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

"В целом, на сохраняющемся внешнем позитиве и снижении объемов размещения ОФЗ Минфином дальнейшее снижение доходностей длинных госбумаг продолжится – до 7,65%-7,7% к заседанию ЦБ и до 7,6%-7,65% - после, - прогнозирует специалист банка. - Дальнейшая динамика госбумаг во многом будет определяться риторикой регулятора – в случае роста ожиданий второго снижения ставки в текущем году покупки госбумаг продолжатся. Сегодня ожидаем переход рынка к консолидации после сильного роста котировок госбумаг ОФЗ с начала недели. На следующей неделе накануне заседания ЦБ ожидаем продолжения покупок длинных госбумаг".