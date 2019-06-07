В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи отметки 65 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Последние три торговых дня пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 65-65,40 руб/долл., и в ходе вчерашних торгов умеренное восстановление нефтяных котировок способствовало локальному снижению к нижней границе данного диапазона. Явных внутренних драйверов для роста волатильности в рубле мы по-прежнему не видим. Основная группа валют развивающихся стран не демонстрирует направленного движения – MSCI Emerging market currency index на фоне общей слабости доллара в начале недели пытался продемонстрировать импульс к росту, но пока принципиальным образом ситуация не меняется (индекс держится чуть выше отметки в 1620 пунктов). Уже на следующей неделе состоится заседания Банка России, и в базовом сценарии мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов. Опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса, и в этот раз мы также не считаем, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке. Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается. В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи отметки 65 руб/долл.", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.