Отток капитала из акций и облигаций РФ за прошедшую неделю оказался одним из самых высоких с начала года - БКС

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Отток капитала из акций и облигаций РФ с 30 мая по 5 июня 2019 года оказался одним из самых высоких с начала года, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) по итогам недели, завершившейся 5 июня, составил порядка $250 млн против оттока $130 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Отток капитала из российских акций и облигаций оказался одними из самых больших в этом году, однако рынок этого пока не замечает и обновляет рекордные значения с начала года. Такое неосмотрительное игнорирование глобальных настроений дорого обходилось рынку в прошлом - мы по-прежнему рекомендуем защитное позиционирование", - пишет Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $230 млн против оттока $110 млн неделей ранее. Отток капитала из фондов, инвестирующих только в акции РФ, составил за неделю около $150 млн против оттока $90 млн на прошлой неделе.

"Инвесторы начали более активно выводить средства с развивающихся рынков (EM) в свете новых торговых ограничений и замедления роста мировой экономики, которое явно прослеживается в индексах PMI всех ЕМ за май. Оттоки из фондов, ориентированных на Россию, увеличились более чем до $150 млн, при этом основная часть пришлась на традиционные не-ETF фонды ($125 млн). Оттоки за неделю стали рекордным значением с середины декабря 2018 года, когда индекс РТС опускался ниже 1100 пунктов, и второй худшей неделей текущего года. Оттоки из фондов акций GEM усилились до $1,2 млрд, поскольку опасения по поводу торговых разногласий оказывают давление на отношение инвесторов к EM по всему миру. Инвесторы оказались чистыми продавцами в большинстве категорий страновых и региональных фондов в EM, при этом Бразилия поставила антирекорд - из страновых фондов было выведено $446 млн", - говорится в обзоре.

По итогам недели, завершившейся 5 июня, отток капитала из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ), составил $20 млн, неделей ранее отток капитала тоже составил $20 млн. Из фондов облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован небольшой отток.

"Оттоки из облигаций остались сравнительно небольшими по сравнению с акциями, однако отметим, что глобальные инвесторы остаются чистыми продавцами в этом классе активов четвертую неделю подряд. Фонды облигаций GEM показали оттоки в размере $658 млн по итогам недели, что стало второй худшей неделей в текущем году. Как и акции, российский рынок облигаций выглядит сильно и пока успешно противостоит внешнему давлению, однако такое положение дел обычно сохраняется недолго", - подчеркивает эксперт.