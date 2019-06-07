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07 июня 2019 года 10:39
"Энел Россия": продажа Рефтинской ГРЭС позитивна в краткосрочной перспективе - Газпромбанк
Новость о продаже Рефтинской ГРЭС, одобренной советом директоров "Энел Россия", позитивна в краткосрочной перспективе, считают аналитики Газпромбанка. Совет директоров "Энел Россия" одобрил продажу Рефтинской ГРЭС по цене не ниже 21 млрд руб., сообщает "Интерфакс". Покупателем является АО "Кузбассэнерго", принадлежащее Сибирской генерирующей компании (СГК). Поскольку эта продажа классифицируется как крупная сделка, для окончательного ее одобрения совет директоров созывает внеочередное собрание акционеров в заочной форме с датой окончания голосования 22 июля 2019 г. "Несмотря на то, что факт многомесячного поиска покупателя для Рефтинской ГРЭС был хорошо известен, завершение этого поиска снимает важную неопределенность в инвестиционной истории "Энел России" и должно позволить компании существенно снизить ее долговую нагрузку, что важно, особенно в свете предстоящих инвестиций "Энел Россия" в строительство ветровых мощностей. Следующей ключевой неопределенностью является подход компании к распределению средств, вырученных от продажи этого актива. В то время как инвесторы приветствовали бы направление существенной части от этой суммы на дивиденды, мы рассматриваем такой сценарий как маловероятный в связи со значительным уровнем долговой нагрузки "Энел Россия" в совокупности с отрицательным свободным денежным потоком в ближайшие годы. Если компания действительно не выплатит существенных специальных дивидендов по итогам сделки, это может охладить интерес к ее акциям со стороны инвесторов", - указывают в Газпромбанке.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
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