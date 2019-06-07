Позитивные сигналы по нефти говорят о снижении активности продавцов - БКС

"Фьючерсы на Brent с утра торгуются выше $62 за баррель (вблизи верхней границы "бокового" диапазона $59,5-63). Пока котировки остаются в рамках этого коридора, говорить о переломе нисходящей тенденции не приходится, но первые позитивные сигналы уже говорят о снижении активности продавцов. Такая поддержка в конце недели может удержать котировки от очередного обновления минимумов. Ключевым драйвером для восстановления цен может выступить продление сделки ОПЕК+ на очередной встрече кабинета министров в конце июня. Пока данная перспектива находится под вопросом, потому что не все участники довольны снижением своей доли рынка из-за сокращения добычи", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.