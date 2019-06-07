Отток капитала из акций и облигаций РФ за прошедшую неделю оказался одним из самых высоких с начала года - БКС

Отток капитала из акций и облигаций РФ с 30 мая по 5 июня 2019 года оказался одним из самых высоких с начала года, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) по итогам недели, завершившейся 5 июня, составил порядка $250 млн против оттока $130 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.