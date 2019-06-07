Индекс МосБиржи имеет шансы переписать абсолютные максимумы - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках в пятницу перед открытием российского фондового рынка, на наш взгляд, выглядит вполне оптимистично. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, цены на энергоносители также торгуются в "плюсе". Индекс МосБиржи, по нашему мнению, имеет шансы переписать абсолютные максимумы в ходе сегодняшней торговой сессии, мы не исключаем попыток роста в район 2750 пунктов. По индексу РТС ближайшей целью роста выступит уровень 1340 пунктов. Внимание инвесторов сегодня заслуживают выступления на Петербургском международном экономическом форуме", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.