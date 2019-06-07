Фондовые индексы вполне могут пойти на тестирование годовых максимумов - ИК "Велес Капитал"

"В пятницу утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона и c высокой вероятностью продолжат восходящее движение. Индексы при этом вполне могут пойти на тестирование годовых максимумов (в особенности в случае позитивных новостей с Петербургского экономического форума). Явных причин для фиксации прибыли нет", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.