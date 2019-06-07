Ждем открытия рынка акций ростом примерно на 0,4% - Алор Брокер

"Российский рынок акций, немного снявший перекупленность, вчера прибавил процент на хорошем внешнем фоне. С утра складываются все условия для переписывания исторических максимумов как индексом МосБиржи, так и акциями Сбербанка. Вчера мировые рынки получили поддержку от сообщений о намерении США пока не вводить пошлины на мексиканские товары. На этом фоне выросли как американские индексы, так и нефть. Сегодня подъем внешних индикаторов продолжается. Ждем открытия рынка акций ростом примерно на 0,4% и продолжения движения вверх", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.