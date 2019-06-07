После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2750 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%-0,4%, в районе 2735-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2750 пунктов. Этому способствует вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, продолжившееся и сегодня утром", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.