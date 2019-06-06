Рубль проведет июнь в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару - ГК "ФИНАМ"

"В мае, несмотря на усиление негативных настроений на глобальных финансовых рынках, поддержку российской валюте оказывали высокие цены на энергоносители и спрос со стороны нерезидентов на отечественные долговые бумаги. В июне, даже с учетом риска снижения нефтяных котировок, из-за неопределенности в торговом споре между США и Китаем я не жду драматического падения рубля. Скорее всего, национальная валюта на фоне ослабления санкционной риторики проведет в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару. На данном этапе ключевым сопротивлением, стоящим на пути дальнейшего ослабления российской валюты к доллару, является уровень 65,50. И до тех пор, пока он не пробит, рубль имеет шансы отыграть понесенные ранее потери. В противном случае пара доллар/рубль отправится тестировать рубеж 66". - полагает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.