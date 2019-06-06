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06 июня 2019 года 18:17
Рубль проведет июнь в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару - ГК "ФИНАМ"
"В мае, несмотря на усиление негативных настроений на глобальных финансовых рынках, поддержку российской валюте оказывали высокие цены на энергоносители и спрос со стороны нерезидентов на отечественные долговые бумаги. В июне, даже с учетом риска снижения нефтяных котировок, из-за неопределенности в торговом споре между США и Китаем я не жду драматического падения рубля. Скорее всего, национальная валюта на фоне ослабления санкционной риторики проведет в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару. На данном этапе ключевым сопротивлением, стоящим на пути дальнейшего ослабления российской валюты к доллару, является уровень 65,50. И до тех пор, пока он не пробит, рубль имеет шансы отыграть понесенные ранее потери. В противном случае пара доллар/рубль отправится тестировать рубеж 66". - полагает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
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06 июня 2019 года 17:48
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.06 июня 2019 года 09:41
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