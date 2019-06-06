Падение цен на нефть и ралли индекса РТС вынудили локальных инвесторов фиксировать прибыль - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что ралли индекса РТС выше уровня 1300 пунктов 3 июня вызвало волну фиксации прибыли среди локальных инвесторов, а падение цен на нефть оказало дополнительное давление на их настроения. Большого количества коротких позиций не наблюдалось. Потоки средств институциональных инвесторов сократились после ребалансировки индекса MSCI и оказались сбалансированными по итогам недели (покупки и продажи распределись поровну в денежном выражении) - на данный момент, как сообщается в отчете, определенной направленности у институционалов нет, но и пессимизма аналитики пока не видят.

По данным материалов "БКС Глобал Маркетс", оттоки капитала из крупнейших ETF, ориентированных на Россию, на прошлой неделе продолжились, однако масштабы сократились вдвое - до $21 млн, ознаменовав наименьший отток за последние четыре недели. "На этот раз оттоки средств наблюдались как в фондах, ориентированных на Россию, так и в GEM ETF - большого интереса к этому классу активов у глобальных инвесторов пока нет, но и паники тоже нет", - говорится в обзоре.