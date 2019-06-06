Волатильность в паре евро/доллар будет нарастать без определенного тренда - ИК QBF

"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет заливать пожар ликвидностью. Причём, вполне возможно, что возникнет даже что-то вроде соревнования между ФРС и ЕЦБ : кто быстрее и масштабнее смягчит денежно-кредитную политику. Промедление будет означать рост национальной валюты, что сейчас крайне нежелательно. Поэтому волатильность в паре eur/usd будет нарастать без определенного тренда", - прогнозирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.