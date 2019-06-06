Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2725 п. - ИК "Алго Капитал"

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. - констатирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Этому способствует умеренное внутридневное улучшение состояния внешнего фона. Наиболее же обнадеживающим внешним сигналом стало наметившееся коррекционное повышение нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent заметно сдвинулись вверх от важного ценового уровня $60 за баррель. Более того, они сохраняют технический потенциал для более масштабного повышения от текущего уровня. Даже скромный коррекционный отскок на одну треть от недавней просадки означал бы рост цены на 3-4 доллара. Надо признать, что недавние распродажи на нефтяном рынке носили чрезмерный эмоциональный характер".

Некоторому улучшению настроений на локальном фондовом рынке также способствует и открывшийся сегодня Петербургский международный экономический форум. Как и положено, к этому событию оказался приурочен выход ряда важных позитивных корпоративных новостей. Вместе с тем, не обошлось и без тревожных заявлений. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение о том, что рост ВВП РФ в текущем году окажется ниже 1%, а в последующие годы он составит около 2% или ниже. В целом же указанное событие привносит заметное оживление в информационный фон и заставляет не слишком активных инвесторов и спекулянтов вспомнить по рынок акций, подчеркивает эксперт ИК.

"На фоне существенного внутридневного прироста индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2725 п. Свежая еженедельная статистика по первичным заявкам на пособия по безработице в США не преподнесла особых сюрпризов. Их количество несколько превысило консенсус-прогноз. Поэтому мы не ожидаем радикальной смены настроений на локальном рынке акций во второй половине дня. Индекс МосБиржи может закрыться между ближайшими уровнями поддержки/сопротивления, с повышением в диапазоне от 0.2% до 1.3%", - прогнозирует Виталий Манжос.