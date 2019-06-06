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06 июня 2019 года 15:57
Развивающиеся валюты вновь снижаются, но рубль ориентируется на нефть и ОФЗ - БКС
"Пара USD/RUB с открытия устремилась вниз и торгуется сейчас с умеренными потерями, перейдя к коррекции. Пара EUR/RUB на старте сессии также продемонстрировала нисходящее движение, и некоторое время продолжала сдавать позиции, но сейчас пытается восстановиться, - комментирует эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Предыдущую сессию рубль завершил около дневных минимумов на фоне сильного снижения нефти, обновившей пятимесячный минимум. Однако российская валюта вновь достаточно сдержанно отреагировала на сильный провал нефтяных котировок. Сегодня они восстанавливаются, что способствует восходящей коррекции рубля. При этом большинство развивающихся валют находятся под давлением развернувшегося вчера вверх доллара, хотя сегодня он сдержанно сдает позиции". Однако в целом ситуация на мировых рынках остается, на взгляд аналитика БКС, позитивной на фоне сохраняющихся ожиданий смягчения монетарной политики ключевых центробанков, а также благодаря увеличению шансов на позитивный сдвиг в решении внешнеторговых проблем. "Между тем продолжается ралли на российском долговом рынке, - указывает Дмитрий Бабин. - Индекс RGBI активно повышается третью сессию подряд, вновь переписав 10-месячную вершину. Усилению восходящей динамики ОФЗ способствовало успешное проведение вчерашних аукционов Минфина РФ, продемонстрировавших высокий спрос на российские долговые бумаги. Кроме того, сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что ЦБ готов в ближайшее время рассматривать снижение ключевой ставки, и регулятор считает, что ее текущий уровень в 7,75% находится выше нейтрального, который ЦБ оценивает в 6-7%. Перспективы смягчения монетарной политики Банка России подогревают интерес к облигациям, в результате роста которых их доходность снижается, "предвосхищая" аналогичную динамику ключевой ставки. Это продолжит оказывать поддержку рублю в среднесрочной перспективе за счет притока средств иностранных инвесторов на российский долговой рынок".
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06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
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.06 июня 2019 года 16:24
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.06 июня 2019 года 14:21
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:38
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.06 июня 2019 года 11:41
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.06 июня 2019 года 11:11
Нефтяные котировки в среду отправились в стремительное пике на фоне очередной порции негативной для цен статистики из США, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Коммерческих запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе... читать дальше
.06 июня 2019 года 10:37
"На улучшении внешнего фона доходности суверенных евробондов ЕМ вчера продолжили догонять UST, которые перешли к консолидации (доходность 10-летки выросла на 1 б.п. – до 2,13% годовых.). В результате доходность российского 10-летнего "бенчмарка" снизилась в среду на 4 б.п. – до 4,13% годовых,... читать дальше
.06 июня 2019 года 10:23
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.06 июня 2019 года 09:57
"Фьючерс Brent на открытии торгов четверга продолжает оставаться в районе 60,70 долларов за баррель. Еженедельные данные Минэнерго США, сообщившие о росте запасов нефти в стране, оказали ограниченное давление на котировки, цены кратковременно опускались ниже 60 долларов за баррель. В целом мы... читать дальше
.06 июня 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в четверг. Цены на нефть слабо повышаются утром в четверг. читать дальше
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