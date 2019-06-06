.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Участники рынка ОФЗ не сомневаются в снижении ключевой ставки - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 июня 2019 года 13:06
Участники рынка ОФЗ не сомневаются в снижении ключевой ставки - Райффайзенбанк
По итогам вчерашнего аукционного дня Минфин разместил ОФЗ номинальным объемом 67,5 млрд руб. при спросе 167,2 млрд руб., при этом размещение дебютного выпуска ОФЗ 26229 произошло в полном объеме в 20 млрд руб. (почти без премии по доходности ко вторичному рынку), но с заминкой (ведомство по каким-то причинам перенесло аукцион на другое время), напоминают аналитики Райффайзенбанка. Основной объем проданных бумаг ОФЗ 26227 пришелся на неконкурентные заявки (в результате все удовлетворенные заявки получили доходность YTM 7,64%), то есть присутствует большая часть инвесторов, которых не беспокоит, что кто-то малым объемом определяет за них цену отсечки на аукционе (такая ситуация, как и аномально высокий спрос, стала типичной в этом году). Вся кривая ОФЗ провалилась ниже YTM 8%, при этом выпуски с погашением до 5 лет ушли ниже YTM 7,64%. Такое ценообразование при текущем уровне ставки RUONIA (7,56%) предполагает, что ключевая ставка в ближайшее время снизится на 50 б.п. с вероятностью 100% (текущие доходности соответствуют ключевой ставке не выше 7,25%). Эти ожидания поддерживаются высказываниями главы ЦБ РФ о том, что "инфляция достаточно быстро стала снижаться, и … мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки", а также о том, что ставка находится выше нейтрального уровня. В текущих условиях (когда законопроект США о новых санкциях на РФ был, по сути, свернут) реализации предполагаемого участниками рынка смягчения может помешать лишь падение цен на нефть, которое пока проходит незаметно для курса рубля. С середины мая котировки Brent упали с 73 долл. до 61 долл. за барр. Согласно данным EIA, за прошедшую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 6,8 млн барр. (максимальный недельный прирост с июля 2017 г.), что оказалось выше ожиданий и обусловлено слабым спросом и рекордно высокой добычей нефти в США. Кстати говоря, отмечают в Райффайзенбанке, именно сильный рост добычи нефти в США может сдержать страны ОПЕК+ от продления соглашения по ограничению добычи (есть мнение, что таким образом они просто отдают американцам долю на рынке).
.
06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:24
"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет... читать дальше
.06 июня 2019 года 14:21
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:38
Заседание Европейского центрального банка в последние годы чаще всего провоцирует просадку евро - ГК "ФИНАМ"
В четверг, 6 июня, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,123 после просадки днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В среду американская валюта отжалась от 7-недельных минимумов... читать дальше
.06 июня 2019 года 11:41
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,8/bbl. Вчера давление на нефтяные цены оказали данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 7 mb, а запасы бензина увеличились на 3 mb. Кроме того, добыча нефти в Штатах,... читать дальше
.06 июня 2019 года 11:11
Нефтяные котировки в среду отправились в стремительное пике на фоне очередной порции негативной для цен статистики из США, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Коммерческих запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе... читать дальше
.06 июня 2019 года 10:37
"На улучшении внешнего фона доходности суверенных евробондов ЕМ вчера продолжили догонять UST, которые перешли к консолидации (доходность 10-летки выросла на 1 б.п. – до 2,13% годовых.). В результате доходность российского 10-летнего "бенчмарка" снизилась в среду на 4 б.п. – до 4,13% годовых,... читать дальше
.06 июня 2019 года 10:23
"Фьючерс на нефть Brent опускался в среду до минимальных уровней с января (ниже 60 долл./барр.). Данные от Минэнерго США вышли разочаровывающими вслед за API, показав рост всех запасов (сырой нефти на 6,8 млн барр., бензинов - на 3,2 млн барр., дистиллятов - на 4,6 млн барр.) несмотря на... читать дальше
.06 июня 2019 года 09:57
"Фьючерс Brent на открытии торгов четверга продолжает оставаться в районе 60,70 долларов за баррель. Еженедельные данные Минэнерго США, сообщившие о росте запасов нефти в стране, оказали ограниченное давление на котировки, цены кратковременно опускались ниже 60 долларов за баррель. В целом мы... читать дальше
.06 июня 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в четверг. Цены на нефть слабо повышаются утром в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.