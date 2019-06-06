Участники рынка ОФЗ не сомневаются в снижении ключевой ставки - Райффайзенбанк

По итогам вчерашнего аукционного дня Минфин разместил ОФЗ номинальным объемом 67,5 млрд руб. при спросе 167,2 млрд руб., при этом размещение дебютного выпуска ОФЗ 26229 произошло в полном объеме в 20 млрд руб. (почти без премии по доходности ко вторичному рынку), но с заминкой (ведомство по каким-то причинам перенесло аукцион на другое время), напоминают аналитики Райффайзенбанка.

Основной объем проданных бумаг ОФЗ 26227 пришелся на неконкурентные заявки (в результате все удовлетворенные заявки получили доходность YTM 7,64%), то есть присутствует большая часть инвесторов, которых не беспокоит, что кто-то малым объемом определяет за них цену отсечки на аукционе (такая ситуация, как и аномально высокий спрос, стала типичной в этом году). Вся кривая ОФЗ провалилась ниже YTM 8%, при этом выпуски с погашением до 5 лет ушли ниже YTM 7,64%. Такое ценообразование при текущем уровне ставки RUONIA (7,56%) предполагает, что ключевая ставка в ближайшее время снизится на 50 б.п. с вероятностью 100% (текущие доходности соответствуют ключевой ставке не выше 7,25%). Эти ожидания поддерживаются высказываниями главы ЦБ РФ о том, что "инфляция достаточно быстро стала снижаться, и … мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки", а также о том, что ставка находится выше нейтрального уровня.

В текущих условиях (когда законопроект США о новых санкциях на РФ был, по сути, свернут) реализации предполагаемого участниками рынка смягчения может помешать лишь падение цен на нефть, которое пока проходит незаметно для курса рубля. С середины мая котировки Brent упали с 73 долл. до 61 долл. за барр. Согласно данным EIA, за прошедшую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 6,8 млн барр. (максимальный недельный прирост с июля 2017 г.), что оказалось выше ожиданий и обусловлено слабым спросом и рекордно высокой добычей нефти в США. Кстати говоря, отмечают в Райффайзенбанке, именно сильный рост добычи нефти в США может сдержать страны ОПЕК+ от продления соглашения по ограничению добычи (есть мнение, что таким образом они просто отдают американцам долю на рынке).