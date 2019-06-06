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06 июня 2019 года 12:38
Объявленный объем покупок валюты в рамках бюджетного правила не окажет существенного влияния на валютный рынок - Газпромбанк
"Министерство финансов опубликовало объем покупок валюты в рамках бюджетного правила за период с 7 июня по 4 июля, на которые будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Планируемый объем покупок вырастет до 310,3 млрд руб. с 300,0 млрд руб. ранее. На дневной основе будет куплено 16,3 млрд руб. регулярных покупок и 2,8 млрд руб. отложенных за 2018 г. Дополнительные доходы от нефти и газа в июне прогнозируются на уровне 324,0 млрд руб., что оказалось ниже нашей оценки в 360 млрд руб. ввиду сильного падения цен на нефть за последние несколько дней. Мы считаем, что объявленная сумма не должна оказать существенного влияния на валютный рынок, учитывая накопленный профицит валютной ликвидности, связанный с поступлениями по экспортно-импортным операциям за 1К19, а также отсутствием покупок валюты с сентября по декабрь 2018 г. Ожидаемый сезон дивидендов является более важным фактором влияния на валютный рынок. В нашем обзоре «Стратегия валютного рынка. 40%-ный рост дивидендов может повысить волатильность рубля» от 29 мая мы отметили потенциальную повышенную волатильность рубля в июне из-за дивидендов в иностранной валюте. Мы видим потенциал укрепления рубля в периоды 10–16 июня, 24–30 июня и ослабления 17-23 июня", - отмечает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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