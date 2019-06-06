Давление на рубль может вырасти из-за сезонного ухудшения сальдо текущего счёта платежного баланса - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль в четверг находится в лидерах роста среди валют развивающихся стран, торгуется около 65,2 руб./$, несмотря на слабую нефть. На наш взгляд, диапазон 64,5-65,5 руб./$ пока остается актуальным, но на фоне эскалации торговых войн и ухудшения внешних условий мы ожидаем, что рубль будет торговаться выше этого диапазона. Несмотря на то, что объем покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в июне остался на уровне мая, давление на рубль может вырасти из-за сезонного ухудшения сальдо текущего счёта платежного баланса (в июне текущий счёт обычно слабее, чем в мае). Более того, в июне выплаты внешнего долга повысятся на 20% в сравнении с маем, что может также создать дополнительное давление", - обращают внимание аналитики Банка "Санкт-Петербург".