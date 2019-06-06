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Главная / Аналитикам / Аналитика / РЕСО-Лизинг-4пбо: справедливая доходность - 9,40-9,50% - БКС Глобал Маркетс
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06 июня 2019 года 11:23
РЕСО-Лизинг-4пбо: справедливая доходность - 9,40-9,50% - БКС Глобал Маркетс
"Мы считаем справедливой доходность нового РЕСО-Лизинг-4пбо в диапазоне 9,40-9,50%. Принимая во внимание сильный кредитный профиль компании и позиции на рынке, рекомендуем участвовать в размещении", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. В четверг, 6 июня, РЕСО-Лизинг (S&P: BB) будет собирать заявки на облигации РЕСО-Лизинг-4пбо объемом RUB 5 млрд и погашением через 2 года. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 9.35-9.55%, что транслируется в доходность к погашению 9.57-9.78%. "Чуть более короткий Европлан-05бо (YTM 9.2%) / (Fitch: BB) торгуется с премией к кривой ОФЗ порядка 195 б.п. Учитывая чуть меньшие масштабы бизнеса, мы считаем, что премия нового РЕСО-Лизинг-4пбо должна быть не менее 210 б.п., что, в свою очередь, соответствует доходности к погашению 9,40-9,50% и ставке купона-9,19-9,28%. РЕСО-Лизинг - лизинговая компания средних размеров, занимающая, согласно рейтингу Эксперт РА, 12-е место по объему лизингового портфеля по итогам 2018 г. Отметим, что в лизинге легковых автомобилей у РЕСО-Лизинга 3-е место и по объему портфеля, и по размеру нового бизнеса. Единственным акционером эмитента является страховая компания РЕСО-Гарантия (S&P: BBB-) / (5-е место по страховым премиям "не-жизни" в 2018 г., согласно Эксперт РА), ключевые бенефициары которой с долей 60,7% семья Саркисовых. Мы оцениваем вероятность помощи материнской компанией как высокую - на конец 2018 г. кредиты от связанных сторон составляли RUB 1,7 млрд (7% от общего долга). Лизинговый портфель по итогам 2018 г. увеличился на 72% - до RUB 29,6 млрд. Компания в основном предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей (доля в портфеле 70%), а также грузового автотранспорта (доля 23%). Доля просроченных более чем на 90 дней договоров опустилась до 0,1%, и полностью покрывается резервами. Доля неработающего лизинга (расторгнутые контракты, имущество на продажу по таким контрактам) опустилась до 3%. Диверсификация высокая - более 40 тыс. клиентов, на долю 20 крупнейших приходится порядка 5% лизингового портфеля. Темпы роста процентных доходов примерно соответствуют динамике расходов - чистые процентные доходы после резервов поднялись на 44%. Чистая прибыль увеличилась на сопоставимые 43% до RUB 2,3 млрд, что говорит о хорошем контроле над операционными расходами. Прибыльность компании высокая - ROAE составил 26%. Стремительный рост бизнеса был профинансирован увеличением долга - на 90% (до RUB 23,4 млрд), из которого 56% это облигации, остальное - необеспеченные кредиты. Долговая нагрузка невысокая: показатель Долг/Капитал, хотя и поднялся до 2,3х в 2018 г., все еще комфортный. Риски рефинансирования мы оцениваем как невысокие: лизинговый портфель и долг достаточно хорошо соответствуют друг другу по срокам, запас денежных средств достаточный (RUB 1 млрд), а автомобили - один из самых ликвидных залогов", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.
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