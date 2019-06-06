USD/RUB может сместиться к отметке 65,5 к концу июня - Росбанк

"Российский рубль продолжает умело игнорировать падение цен на нефть, торгуясь в узком диапазоне 65-65,4 против доллара на протяжении двух последних сессий. В моменте абсорбирование валюты бюджетным правилом Минфина не нарушает диапазонного режима торговли рубля. В среду Минфин объявил, что объем интервенций с 7 июня по 4 июля составит 310,3 млрд руб. (16,3 млрд руб./день), что практически сопоставимо с объемами в мае (300,5 млрд руб. или 16,7 млрд руб./день). Однако давление на российскую валюту в июне может оказаться несколько больше из-за пониженного спроса на энергоресурсы и сезонно меньшего профицита счета текущих операций в летние месяцы. На этом фоне мы полагаем, что пара USD/RUB может сместиться к отметке 65,5 к концу июня", - отмечают аналитики Росбанка.