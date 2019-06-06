В четверг ожидаем сохранения покупок евробондов ЕМ - Промсвязьбанк

"На улучшении внешнего фона доходности суверенных евробондов ЕМ вчера продолжили догонять UST, которые перешли к консолидации (доходность 10-летки выросла на 1 б.п. – до 2,13% годовых.). В результате доходность российского 10-летнего "бенчмарка" снизилась в среду на 4 б.п. – до 4,13% годовых, вновь переписав минимум с начала года. Как мы отмечали ранее, доходность евробондов РФ продолжает уверенно двигаться к уровню 4,0-4,05% годовых, где бумаги находились в сентябре–ноябре 2017 года при среднем кредитном спрэде 170 б.п. (200 б.п. на текущий момент). В четверг ожидаем сохранения покупок евробондов ЕМ – внешний фон остается умеренно позитивным", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.