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05 июня 2019 года 19:07
Рынок акций может в ближайшие сессии предпринять попытку выхода в район 2750 пунктов - Промсвязьбанк
"В рамках сессии среды российский фондовый рынок понес небольшие потери на противоречивом внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent в ходе сегодняшнего дня потеряла более 1,5%. При этом "быков" поддерживала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5% и 0,4% соответственно. На таком фоне к окончанию сессии индекс МосБиржи отступил на 0,2%, вплотную подойдя к 2700 пунктам. Аутсайдерами торгов выступили акции Роснефти и Татнефти, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка закрылись ВТБ и Россети, рост которых составил 4,1% и 3,7%. В рамках сегодняшней сессии "медведи" вновь попытались увести рынок ниже 2700 пунктов, однако индексу МосБиржи удалось удержать позиции над этой отметкой. Фактически можно говорить о попытках перейти в консолидацию под новыми историческими максимумами и нащупать уровни поддержки/сопротивления. При этом, в случае улучшения внешнего фона наш рынок может уже в ближайшие сессии предпринять попытку возобновления роста и выхода в район 2750 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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05 июня 2019 года 16:22
"ММК (BBB-/Baa2/BBB) впервые с кризиса 2008 г. проводит размещение "бенчмарк"-выпуска пятилетних еврооблигаций (2024). Первоначальный объявленный индикатив - 4,75%. По нашей оценке, справедливый уровень доходности ММК 2024 составляет 4,25%, т.е. на 50 б.п. ниже индикатива, что означает рост цены... читать дальше
.05 июня 2019 года 14:55
Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite
"Недавнее значительное падение уровня рыночных процентных ставок оказывает поддержку фондовым рынкам, - отмечают аналитики Forexite. - Вчерашнее заявление председателя ФРС США Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, также является аргументом в пользу стабилизации цен акций.... читать дальше
.05 июня 2019 года 13:57
Председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил данные ранее комментарии вице-президента Ричарда Кларида и пообещал сократить процентные ставки в случае, если экономика США столкнется с трудностями. Пауэлл открыто заявил, что регулятор будет действовать соответствующим образом, чтобы поддерживать... читать дальше
.05 июня 2019 года 13:30
Ситуация на российском фондовом рынке сегодня, на взгляд старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, довольно спокойная, при этом основания говорить о стабилизации и даже улучшении внешнего новостного фона. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика может... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:53
"Отступление доллара произошло в критически важный момент, когда EUR/USD тестировала верхнюю границу нисходящего канала. Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD. Паре удалось сильным движением сломить нисходящую тенденцию и подтвердить этот слом ростом выше 1,1260 - предыдущих... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:39
"Нефтяные котировки во вторник сохранили прежний торговый диапазон, кратковременно выступая за его нижнюю границу. Фьючерсы на Brent формируют "боковой" коридор в пределах $60,5-62,8 за баррель, демонстрируя слабые нисходящие настроения, выраженные в снижении экстремумов. Краткосрочно остается... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:36
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее на фоне восстановления глобального аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $61.6/bbl, WTI - $53/bbl. Вчера в вечерние часы рынок в очередной раз неприятно удивила информация по росту... читать дальше
.05 июня 2019 года 10:35
"Доходность американских 10-леток во вторник впервые за 6 торговых сессий скорректировалась вверх (+6 б.п. – до 2,13% годовых) на росте аппетита к риску на рынках после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономический подъем в США. Его слова были... читать дальше
.05 июня 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду. читать дальше
.04 июня 2019 года 17:20
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,... читать дальше
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