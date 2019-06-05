Рынок акций может в ближайшие сессии предпринять попытку выхода в район 2750 пунктов - Промсвязьбанк

"В рамках сессии среды российский фондовый рынок понес небольшие потери на противоречивом внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent в ходе сегодняшнего дня потеряла более 1,5%. При этом "быков" поддерживала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5% и 0,4% соответственно. На таком фоне к окончанию сессии индекс МосБиржи отступил на 0,2%, вплотную подойдя к 2700 пунктам. Аутсайдерами торгов выступили акции Роснефти и Татнефти, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка закрылись ВТБ и Россети, рост которых составил 4,1% и 3,7%. В рамках сегодняшней сессии "медведи" вновь попытались увести рынок ниже 2700 пунктов, однако индексу МосБиржи удалось удержать позиции над этой отметкой. Фактически можно говорить о попытках перейти в консолидацию под новыми историческими максимумами и нащупать уровни поддержки/сопротивления. При этом, в случае улучшения внешнего фона наш рынок может уже в ближайшие сессии предпринять попытку возобновления роста и выхода в район 2750 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.