Падение рынка акций пока не носит угрожающего характера - "Алор Брокер"

"Вновь российский рынок акций проводит день в "красной" зоне на хорошем внешнем фоне. Индекс Мосбиржи вполне может по итогам дня закрепиться ниже отметки 2700 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции ВТБ, растущие на ожиданиях повышения дивидендов в будущем. Складывается впечатление, что сейчас многие трейдеры ищут для спекулятивных покупок бумаги, сильно отставшие от рынка в целом, и используют любой новостной повод для разгона котировок. Однако покупать ВТБ мы все же не рекомендуем.

Пока снижение российских акций вписывается в рамки коррекции после предыдущего аномально сильного роста", - отмечает инвестиционный советник "Алор Брокер" Евгений Корюхин.

Фондовая Америка открылась в плюсе, но потихоньку "медведи" усиливают свои позиции: страх относительно срыва торговых переговоров США-Китай никуда не делся.

"Вышли очень негативные данные по запасам нефти в США, показатель вырос вдвое по сравнению с оценкой Американского института нефти до 6,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0,85 млн баррелей, - указывает Евгений Корюхин. - На этой новости нефть рухнула на доллар. Однако если посмотреть на часовые графики нефти, то наблюдается сильная поддержка в районе 60,5-60,7 долларов за баррель, от которой в последние дни происходили развороты. Не исключено, что это мы увидим и сегодня, после окончания работы фондовой секции Мосбиржи. Следующая поддержка у нефти располагается на отметке 60, а потом 57 и 54 доллара за баррель. Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать словесных интервенций в поддержку нефти со стороны представителей ОПЕК+".