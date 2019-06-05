Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Энел Россия до "держать" после переоценки сектора

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Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". В то же время рекомендация "покупать" была сохранена для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Юнипро" (MOEX: UPRO).

Как отмечается в обзоре, аналитик отдает предпочтение в первую очередь дивидендным историям сектора, таким как "РусГидро" и "Юнипро". Эксперт полагает, что акции "РусГидро" сохраняют потенциал роста на фоне повышения дивидендной доходности с текущих 7% до 13% за 2020 год после прохождения пика обесценений. Объявление списаний по всем оставшимся проектам на Дальнем Востоке по итогам 2019 года может стать положительным триггером для акций "РусГидро". Кроме того, по мнению Гарамиты, бумаги "Юнипро" также выглядят привлекательно после недавней просадки на фоне судебных тяжб с "РусАлом". "В случае выигрыша в суде дивидендная доходность по бумагам "Юнипро" вырастет до 13% в 2020-2022 годах за счет свободного денежного потока третьего энергоблока Березовской ГРЭС, однако даже в худшем случае при расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) с Березовской ГРЭС, компания может продолжать обеспечивать свободным денежным потоком текущие дивидендные выплаты с привлекательной доходностью 9%", - пишет эксперт.

Между тем, как следует из обзора банка, рекомендация для акций "Энел Россия" была понижена в свете возможной продажи Рефтинской угольной станции и отсутствия заверений компании по дивидендам. "При сохранении коэффициента выплат в 65%, мы опасаемся сокращения дивидендной доходности бумаг "Энел Россия" вдвое до 7%, при этом средства от продажи (Рефтинской станции) скорее всего будут использованы на возможные инвестиции (включая новые ветровые аукционы) и поддержание долговой нагрузки, пик которой придется на 2021 год. В этих условиях сценарий выплаты специальных дивидендов видится нам ограниченным", - говорится в материалах Raiffeisenbank.

В то же время рекомендация "покупать" была подтверждена для акций "Интер РАО" на фоне низкой оценки компании в сравнении с конкурентами по мультипликаторам. По мнению аналитика, рынок по-прежнему недооценивает чистую денежную позицию компании, однако триггеры для ре-рейтинга ограничены.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Интер РАО - 5 (текущая цена - 3,96), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,64 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Юнипро - 2,9 (текущая цена - 2,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Энел Россия - 1,15 (текущая цена - 1,11), рекомендация - держать.