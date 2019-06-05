Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Энел Россия до "держать" после переоценки сектора

Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". В то же время рекомендация "покупать" была сохранена для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Юнипро" (MOEX: UPRO).