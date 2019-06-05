"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и "префов" Татнефти до "держать", "обычки" Сургутнефтегаза и Татнефти до "продавать"

(добавлена таблица)

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" - с "держать" до "продавать".

Рекомендация "держать" была подтверждена аналитиками для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) и привилегированных акций "Сургутнефтегаза", а для бумаг "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) эксперты подтвердили рейтинг "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром (для обыкновенных акций) - 3,60 (текущая цена - 3,52), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром (ADR) - 7,20 (текущая цена - 6,95), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций) - 84 (текущая цена - 79,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (ADR) - 84 (текущая цена - 79,36), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для обыкновенных акций) - 14,10 (текущая цена - 20), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 141 (текущая цена - 198), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для обыкновенных акций) - 5,50 (текущая цена - 5,65), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть (ADR) - 27,50 (текущая цена - 27,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций) - 0,37 (текущая цена - 0,4), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,56 (текущая цена - 0,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций) - 8,80 (текущая цена - 11,7), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 8,50 (текущая цена - 9,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (ADR) - 52,80 (текущая цена - 70,4), рекомендация - продавать.